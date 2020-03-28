В США коронавирусом заразились более 105 тысяч человек

28.03.2020, 18:15, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 105 тысяч человек, из них жертвами COVID-19 к утру субботы стали уже 1814 пациентов. Американские медицинские работники идут на крайние меры, столкнувшись с нехваткой средств защиты и медикаментов.

Представители здравоохранения, которые сейчас в буквальном смысле находятся на передовой фронта борьбы с коронавирусом, обратились в пятницу к властям с просьбой о предоставлении большего количества средств защиты и оборудования для лечения пациентов в эпицентрах заражения, в том числе в Нью-Йорке, Новом Орлеане и Детройте.

«Мы напуганы, – говорит доктор Аравия Моллетт, работающая в больнице Бруклинского университета в Нью-Йорке, – Мы пытаемся бороться за жизни всех пациентов, но мы также боремся за свою жизнь, поскольку мы также подвержены наибольшему риску заражения».

Врачи особенно обеспокоены нехваткой систем искусственной вентиляции легких – аппаратов, которые помогают пациентам дышать. Аппараты ИВЛ необходимы для людей с тяжелыми формами COVID-19, респираторного заболевания, вызываемого коронавирусом.

Врачи также бьют тревогу по поводу дефицита лекарств, кислородных баллонов и нехватки обученного персонала.

В пятницу количество подтвержденных случаев заражения в США выросло на 18 000, до более чем 103 000 пациентов (к утру субботы эта цифра превысила 105 000). США сейчас лидируют среди всех стран мира по количеству людей, заболевших коронавирусом. На втором и третьем местах – Италия и Китай. При этом по количеству погибших от COVID-19 США занимают шестое место в мире после Италии, Испании, Китая, Ирана и Франции.

Из-за нехватки критически важных медикаментов, средств защиты и аппаратов, отчаявшиеся врачи и медсестры вынуждены взять дело в свои руки.

Врачам из Нью-Йорка пришлось самостоятельно заниматься переработкой защитных средств и прибегать к закупкам медикаментов на черном рынке.

Доктор Александр Салерно из штата Нью-Джерси рассказал Reuters, что ему пришлось прибегнуть к помощи посредника для покупки масок и других средств защиты. Салерно заплатил за маски 17 000 долларов, забрав их на некоем «заброшенном складе». Официальная стоимость такого количества масок не должна превышать 2500 долларов.

«Вам не дают никаких имен. Вы получаете только номера телефонов для обмена текстовыми сообщениями, – рассказал Салерно – И поэтому вы соглашаетесь на эти условия. Вы переводите деньги на банковский счет. Они дают вам время и адрес, по которому можно приехать».

Медсестры в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке заявили, что они прячут респираторные маски N-95, хирургические маски и другие предметы, которые могут украсть, если их оставить без присмотра.

«Маски исчезают, – говорит медсестра Диана Торрес – Мы прячем все это в ящиках в кабинете».

Одна из медсестер, работающих в медицинском центре в Вестчестере, в пригороде Нью-Йорка, рассказывает, что ее коллеги начали забирать с собой дефицитные средства защиты, что заставило врачей прятать маски, перчатки и халаты в ящиках и шкафах.

Врач скорой помощи в Мичигане, который сейчас стал новым эпицентром пандемии, рассказывает, что он носит одну бумажную маску в течение всей смены из-за нехватки средств защиты, и предупредил, что в больницах в районе Детройта скоро закончатся аппараты ИВЛ.

«В некоторых больницах в Детройте заканчиваются аппараты искусственного дыхания, они вынуждены говорить семьям, что не могут спасти их близких из-за недостатка оборудования», – рассказал в Твиттере доктор Роб Дэвидсон.

София Томас, практикующая медсестра в омедицинском центре DePaul в Новом Орлеане, крупнейшем городе Луизианы, говорит, что число пациентов с коронавирусом «ошеломляет».

«В Новом Орлеане действительно настоящий рассадник COVID-19», – рассказала Томас, добавив, что ее больница переводит часть пациентов на «удаленный режим», позволяющий проводить обследования с помощью видеоконференций.

Ожидается, что больницы по всей стране получат дополнительную помощь благодаря закону о чрезвычайной помощи в размере 2,2 триллиона долларов, который был принят Конгрессом в пятницу и сразу подписан президентом Дональдом Трампом.

27 марта, как сообщает Белый дом, президент Трамп объявил о введении режима крупного стихийного действия – пандемии COVID-19 – в Пуэрто-Рико, на острове Гуам, а также в штатах Южная Каролина, Массачусетс и Мичиган. Таким образом территории и штаты, пострадавшие от пандемии, смогут получить всю необходимую федеральную помощь.