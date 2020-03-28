США помогают Грузии в борьбе против COVID-19

28.03.2020, 18:15, Новости дня

На фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Центры по контролю и профилактике заболеваний США оказывают помощь Грузии. Так, в результате специализированных тренингов 200 грузинских медицинских работников в масштабах страны прошли подготовку по определению и лечению, а также предотвращению новой болезни. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии.

«Мы с гордостью поддерживаем Национальный центр по контролю заболеваний и Министерство здравоохранения Грузии. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества по защите здоровья и безопасности грузинского народа», – говорится в сообщении посольства США в Грузии.

Статистика

По состоянию на 28 марта, спустя месяц после определения первого случая в стране COVID-19, в Грузии были инфицированы 85 человека, причем четырнадцать из них уже выздоровели, а двоих лиц, имеющих австрийское гражданство, австрийские власти спецрейсом увезли на родину. В настоящее время количество активных случаев составляет 69, в карантине находятся 4641 лиц, а 239 под наблюдением – в стационарах.

По сравнению с соседними странами, грузинские показатели относительно низкие. Так в Армении 329 инфицированных коронавирусом, из них 28 выздоровели и 1 умер, в Азербайджане — 165 случаев COVID-19, из них 15 пациентов выздоровели и 3 скончались, в России 1036 подтвержденных фактов заболевания, с 45 случаями излечения и 4 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 5698 инфицированных COVID-19, из них 42 выздоровели, и 92 – умерли.

Ситуация в оккупированных регионах

Сепаратистские власти в Абхазии и Цхинвальском регионе утверждают, что на этих территориях не зафиксировано случаев коронавируса.

Тем не менее, в целях предотвращения распространения COVID-19, в Абхазии с 28 марта до 20 апреля ввели чрезвычайное положение. В регионе закрыты объекты общественного питания, продуктовые и вещевые рынки. Студенты и школьники отправлены на вынужденные каникулы. Ограничено движение транспорта.

В Цхинвальском регионе также приняли определенные меры против распространения коронавируса. Согласно постановлению местных властей с 28 марта по 13 апреля в Южной Осетии действует карантин во всех кафе, ресторанах, столовых, спортивных залах и учебных заведениях.

В обоих оккупированных регионах закрыли так называемые границы для всех «иностранцев», исключение представляют граждане РФ.

Тбилиси неоднократно предлагал помощь в лечении и диагностике коронавируса, однако Сухуми и Цхинвали заявляли, что рассчитывают на помощь из России.

На прошлой неделе Москва, также как и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), предоставили Абхазии и Южной Осетии определенное количество соответствующих медикаментов и тестов по определению COVID-19.

При этом, согласно местным СМИ, в случае инфицирования жителей этих регионов новой коронавирусной инфекцией, РФ отказалась лечить их на своей территории. Как утверждают журналисты, именно это и стало причиной ужесточения мер абхазскими властями в ограничении физических контактов между людьми, так как в обоих оккупированных регионах нет соответствующих условий для лечения тяжелых случаев COVID-19.

«Предложение остается в силе»

Ситуация в Абхазии и Цхинвальском регионе стала основной темой обсуждения во время дистанционной встречи министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили с послом США в Грузии Келли Дегнан.

Согласно Цихелашвили, в оккупированных регионах до последнего времени не было информации и соответствующего контроля в связи с угрозой распространения коронавируса. Грузинская сторона утверждает, что в течение последних недель в оккупированные регионы прибыло «очень много» людей из Российской Федерации. В первую очередь, это местные студенты которые обучаются в российских ВУЗах, которые перешли на дистанционное обучение из-за угрозы распространения COVID-19. Также, в случае Абхазии, поток прибывших из РФ связан с выборами де факто президента этого сепаратистского региона, которые состоялись 22 марта. До самих выборов, де факто кандидаты проводили встречи с избирателями и нарушали правила социального дистанцирования, что является основной мерой для предотвращения распространения COVID-19.

«За последние дни и недели грузинские власти принимали активное участие с помощью различных каналов, в том числе при участии международных организаций, в деятельности по предотвращению распространения вируса COVID-19, особенно в Абхазии. Это предусматривает как предоставление информации, так и материальную помощь. Мы часто не можем открыто говорить об этих процессах и конкретных шагах, так как это очень чувствительная тема и за этими процессами стоят конкретные люди… Мы по-прежнему готовы, по возможности, поддерживать во всех отношениях наше население, которое остается в условиях изоляции в оккупированных Цхинвали и Абхазии, в том числе с точки зрения диагностики и лечения пациентов», – заявила государственный министр.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти оккупированные регионы территорией Грузии.