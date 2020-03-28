Рябошапка об уходе Трепака из Офиса генпрокурора: Можем забыть, что дело Гандзюк будет расследовано должным образом

28.03.2020, 18:10, Новости дня

Если Виктор Трепак покинет должность заместителя генерального прокурора Украины и уйдет из Офиса генпрокурора, у дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк не будет перспектив. Такое мнение 27 марта в эфире “24 канала” выразил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

“Думаю, что после того как Виктор Николаевич уйдет из Офиса генерального прокурора, мы практически можем забыть о том, что это дело будет расследовано должным образом”, – сказал он.

По словам экс-генпрокурора, нынешнему руководителю Офиса Ирине Венедиктовой “это дело не особо интересно”.

“Это чрезвычайно плохое решение отстранить Трепака от продолжения осуществлять процессуальное руководство в деле Гандзюк, поскольку он был человеком, который, можно сказать, “вдохнул новую жизнь” в это расследование. Благодаря ему удалось выяснить местонахождение одного из ключевых подозреваемых – Алексея Левина – и очень быстро экстрадировать его из Болгарии”, – объяснил Рябошапка.

Он назвал Трепака человеком с системным и комплексным видением того, как это расследование может продвигаться дальше.

Венедиктова стала генпрокурором 17 марта. 27 марта Трепак подал заявление об отставке после того, как его отстранили от дел о нападениях на Гандзюк и одесского активиста Сергея Стерненко. Заявление еще не подписано генпрокурором.

Дело Гандзюк, как рассказала Венедиктова, будет курировать ее новый заместитель Алексей Симоненко.

Трепак заявил, что его отстранение произошло тогда, когда в деле Гандзюк вышли на финишную прямую.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Алексея Левина (Москала) организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была “личная неприязнь” к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.