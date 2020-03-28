Россия с 30 марта полностью закрывает границы

28.03.2020, 18:10, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому границы страны полностью закрываются из-за ситуации с распространением коронавируса. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Границы будут закрыты в полночь с 29-го на 30 марта. Движение будет ограничено через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.

Исключение сделают для дипломатов и членов их семей, экипажей судов, россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника.

Въезд и выезд будет разрешен для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины при наличии у них паспорта гражданина Российской Федерации. При этом российско-белорусская граница будет перекрыта.

По официальным данным на 28 марта, в РФ заразились 1264 человека, выздоровели 49, умерли четверо, пишет РБК.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 615 тыс., из них 28 717 человек умерли, почти 136 тыс. выздоровели.