 

За три месяца коронавирусом переболеет 5% населения планеты, потом пандемия пойдет на спад – инфекционист

28.03.2020, 18:10, Новости дня

В следующие три месяца коронавирусом переболеет до 5% мирового населения, потом пандемия несколько ослабнет и снова вернется осенью. Об этом “Обозревателю” заявил врач-инфекционист, бывший директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

По его словам, полный иммунитет от COVID-19 человечество получит через два-три года.

“Американские эпидемиологи пишут, что вирус перестает быть эпидемиологическим, а переходит в состояние эндемического. Это означает, что пока им не переболеет 60–70% людей, его распространение не прекратится. Это количество не заболеет одномоментно, и это радует. Сейчас говорят о том, что за следующие три месяца должно переболеть до 5% населения [планеты], затем пандемия пойдет на спад и вернется осенью. Тогда получим очередной период с гриппоподобными заболеваниями, среди которых будет и коронавирус”, – сказал Курпита.

Он добавил, что на данный момент в зоне риска находятся и те страны, которым удалось купировать эпидемию: Китай, Южная Корея и Япония.

“Они продемонстрировали, что смогли стабилизировать ситуацию. Но в Сингапуре в течение последней недели начало появляться большое количество больных. Это свидетельствует о том, что и Китай, и Япония и Корея сейчас все равно останутся в зоне риска. Как и все остальные страны”, – заключил Курпита.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 618 тыс., из них 28 823 человека умерли, более 135 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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