Названы эффективно удаляющие коронавирус с поверхности предметов средства

28.03.2020, 18:09, Разное

Специалисты обозначили четыре средства, которые удаляют эффективно коронавирус со всевозможных поверхностей, в том числе алюминия. В целях минимизации используют разные растворы.

В химический состав отбеливателя входит гипохлорид натрия, который с легкостью ликвидирует микробы. Необходимо разбавить его в жидкости и оставить на 15 минут, после чего протереть поверхность влажной тканью. В этом случае разрушается РНК и белок коронавируса. Специалисты рекомендуют помнить про меры безопасности и пользоваться резиновыми перчатками.

Хорошо пригоден и медицинский спирт. Данная субстанция поражает эффективно микробов всего за полминуты, у него имеется тот же эффект, что и у отбеливателя. Нужно смочить спиртом ткань и протереть поверхность, эта смесь за короткое время уничтожает бактерии и испаряется. Врачи напомнили, что алкогольные напитки не имеют таких свойств, как у медицинского спирта. Также эксперты назвали дезинфицирующее средство для рук, главным ингредиентом которого является этанол. Объем основного компонента должен превышать 70%, иначе инфекцию не утилизировать. «Первой линией защиты» является мыло с водой из-за влияния на липидов вирусной оболочки. Раствор убирает микробов с поверхности, далее они смываются и очень эффективно.

В марте члены ВОЗ объявили, что вспышка коронавируса имеет характер пандемии, а ее центром являются европейские государства. Лидирует по продвижению заболевания Италия, там количество случаев заражения составляет почти 25 тысяч, а численность жертв превысила 1800. В связи с такими негативными событиями обвалился фондовый рынок, пришлось отменить и перенести спортивные состязания и культурные мероприятия, в частности Евро-2020 и «Евровидение». Ученые допустили продолжение пандемии 1-2 года, а профессор из США Джастин Лесслер предположил, что вирус не станет преградой для нормальной жизни, которая наступит благодаря приобретенному иммунитету населением.