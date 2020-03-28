Анастасия Винокур показала, как общается со знаменитым отцом на карантине

28.03.2020, 18:09, Разное

Дочери популярного артиста Владимира Винокура приходится общаться со своими родителями через балкон. На такие ограничения она пошла из-за карантина.

Единственная дочь Владимира Винокура со всей строгостью соблюдает карантин. Она приняла решение самоизолироваться, возвратившись с отдыха на горнолыжном курорте. Балерина также продемонстрировала, как в нынешних условиях пандемии приходится обращаться со звездными родителями. Ныне она ведет с ними беседы черед балкон. Не видится дочь юмориста и с собственным сыном Федором, который скучает по матери и разговаривает с ней по видеосвязи.

Анастасия Винокур развелась с бывшим супругом и отцом своего ребенка, продюсером Григорием Матвеевичем, но они смогли сберечь теплые отношения ради совместного воспитания мальчика. Она очень хотела, чтобы ребенок носил двойную фамилию, но по определенным причинам этого сделать не удалось. При этом артистка отметила, если в будущем сын решит стать Винокуром, вся семья будет только рада.

Недавно дочь знаменитости побывала в горах, где каталась на лыжах и дышала свежим воздухом. Как призналась балерина, именно это катание было ее одним из главных страхов, но она смогла перебороть его.