В Ростове-на-Дону при тушении огня погиб пожарный
28.03.2020, 18:08, Новости дня
В Ростове-на-Дону при тушении крупного возгорания погиб один человек, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«В ходе тушения пожара погиб один пожарный», – сказал собеседник ТАСС.
Пожар разгорелся там, где была сухая растительность, сообщил замначальника регионального ГУМЧС Ярослав Гладченко, передает РИА «Новости».
Площадь возгорания достигла 25 га, угрозы «Ростов-арене» нет, добавил представитель ведомства.
Гладченко отметил, что вызов о возгорании растительности на левом берегу города в районе улиц Чемордачка и Левобережная поступил вызов по номеру 1-БИС, но позже сложность подняли до максимального, четвертого номера.
В тушении задействовали вертолет Ми-8 и пожарный поезд, на месте работают 144 человека и 50 единиц техники МЧС.
Ранее в субботу во Владимирской области загорелись пять жилых домов, пожар удалось локализовать.
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