 

Памфилова призвала россиян соблюдать самоизоляцию

28.03.2020, 18:08, Новости дня

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала граждан страны оставаться дома из-за распространения эпидемии коронавируса.

«Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова присоединилась к флешмобу #ОстаньсяДома», – пишет телеграм-канал «Номенклатура».

К посту прикреплено фото Памфиловой, на котором она держит табличку с надписью «Останься дома».

Ранее заслуженный артист РФ Денис Майданов в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ вышел на балкон своего дома и спел для соседей и жителей подмосковной Трехгорки.



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