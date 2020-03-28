В Санкт-Петербурге зарегистрирована первая смерть пациента с COVID-19

28.03.2020, 18:06, Новости дня

В Санкт-Петербурге зарегистрирована первая смерть пациента, инфицированного коронавирусом. Он скончался в Боткинской больнице. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, которого цитирует “Интерфакс”.

Это вторая смерть в России за пределами Москвы.

Ранее в субботу стало известно о смерти 57-летнего жителя Бузулука, инфицированного коронавирусом. Он скончался в инфекционной больнице Оренбурга.

Официальная причина смерти не сообщается, однако накануне врачи рассказали, что у пациента развилась пневмония. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это пятый случай смерти пациента с коронавирусом в России и первый случай за пределами Москвы.

О погибшем известно, что он путешествовал с семьей по Франции, Испании и Турции и был госпитализирован вскоре после поездки.

В России число заболевших коронавирусом достигло 1264 человек. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 228 человек. Новые случаи заражения выявили в 26 российских регионах. Из них больше всего в Москве и Подмосковье – 114 и 36. Число заболевших в Москве достигло 817.

По состоянию на утро 28 марта в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 составляет более 598 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса. От коронавируса умерли 27761 человек, выздоровели – более 131000.