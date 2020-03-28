 

Россия с 30 марта полностью закроет границы

28.03.2020, 18:06, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Границы должны быть закрыты с 30 марта. Движение будет ограничено через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Исключение сделают для дипломатов и членов их семей, экипажей разных судов и россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника.

В России число заболевших коронавирусом достигло 1264 человек. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 228 человек. Новые случаи заражения выявили в 26 российских регионах. Из них больше всего в Москве и Подмосковье – 114 и 36. Число заболевших в Москве достигло 817. Всего от коронавируса здесь умерли семь человек.



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