Эксперт: Ситуацию с гречкой как сейчас, в современной России наблюдали три раза

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28.03.2020, 17:53, Разное

Глава Гильдии маркетологов Игорь Березин пояснил в СМИ о высоком спросе на продукты, в том числе гречку. Такую ситуацию с данной крупой, отмечает эксперт, наблюдали в современной РФ три раза.
Повышение спроса на продукты первой необходимости возникло ещё до объявления нерабочей недели. Аналитики отметили резко возросшие потребительские расходы, вместе с тем, в 2018 и 2019 годах в такой же период времени наблюдалось уменьшение спроса по сравнению с праздничной неделей на 7-8%. В эфире радио «Комсомольская правда» Березин высказал своё мнение. В 2014 году, когда возникла трудная экономическая ситуация, люди стали массово скупать гречку, то же наблюдалось и в 2010 году, когда наступили негативные климатические условия и аномальная жара. Вместе с тем, массовая скупка гречки происходила и в 1998 году, заключил эксперт.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора оценили ранее введение выходной недели, необходимой для борьбы с коронавирусом. За период с 30 марта по 5 апреля, согласно указу президента РФ Владимира Владимировича Путина, всем работникам будет выплачена заработная плата.



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