 

Врачи из КНР назвали время сохранения коронавируса в организме

28.03.2020, 17:53, Разное

Люди, которые выздоровели от коронавируса, еще на протяжении одной недели остаются переносчиками инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Китая.
Сотрудники медицинского центра Пекина проанализировали данные 16 пациентов, которые находились в клинике почти две недели, их средний возраст составлял 35,5 лет. Все эти больные люди сумели перебороть заболевание, о чем говорит двойное тестирование по способу полимеразной цепной реакции.

У каждого пациента имелась «своя» форма тяжести. Среднее время инкубации составляло пять дней, еще дополнительно три дня врачи потратили на интенсивную терапию. В результате специалисты пришли к выводу, что у 50% выздоровевших от коронавируса инфекция в теле сохранялась до восьми суток даже после ликвидации всех признаков недомогания. Сложнее ситуация с пожилыми гражданами: в их организме микробы способны существовать дольше. Врачи продолжат наблюдать за выписанными людьми из больницы по окончанию эксперимента.



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