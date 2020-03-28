В Ростове-на-Дону борются с пожаром в 500 метрах от «Ростов-Арены»

28.03.2020, 17:53, Разное

Сотрудники МСЧ пытаются предотвратить распространение пожара, вплотную приблизившегося к «Ростов-Арене». Огонь подошел к стадиону на расстояние примерно в 500 метров.

Сейчас пламенем охвачена парковка, расположенная в непосредственной близости от «Ростов-Арены». Спасатели делают все возможное, чтобы локализовать огонь.

Предварительно, масштабный пожар начался с воспламенения камыша. Выгорело уже около 10 гектаров. Общая площадь пожара составила порядка 1000 квадратных метров, передает телеграмм-канал «360».