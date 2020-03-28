Мнение: Из хроники всемирной борьбы

28.03.2020, 17:48, Разное

27 марта США вышли в абсолютные мировые лидера по числу заболевших Covid – 82 404 (в КНР 81 782, в Европе – 80 589). При этом за месяц, с 29 февраля в той стране скончались более тысяч инфицированных короновирусом.

Сутками ранее количество подтвержденных заражений в 56 регионах России возросло до 840 (+ 182), в Москве – до 546 человек (+ 136), вылечились 38 (+23) пациента, скончались 3. В Московской области – 41 больной и 7 вылечившихся.

Согласно одному из прогнозов, пик заболеваемости Covid в Москве придется на первую пятидневку апреля. Ежедневно в столице проводится более 4 тысяч тестов Covid, но в ближайшие дни их число будет увеличено до 13 тысяч.