Врач рассказал, как безопасно молиться

28.03.2020, 17:48, Новости дня

Заведующий кафедрой и отоларингологическим отделением «Московского областного научно-исследовательского клинического института» Виктор Егоров рассказал газете ВЗГЛЯД два способа естественным путем повысить иммунитет, а также сказал, где лучше всего молиться и почему бабушкам нельзя ходить по магазинам.

«Чтобы повысить иммунитет, можно пить витамин С – 500-1000 миллиграмм в сутки. Лучше, конечно, использовать лимоны. Возьмите один лимон, разрежьте на четыре части, выжмите его и разведите в 300-400 грамм воды, и в течение суток выпейте это. Также очень хороший естественный иммуномодулятор – имбирь. Но конечно, лучше всего сидеть дома», – рекомендует заведующий кафедрой и отоларингологическим отделением ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт» Виктор Егоров.

Если у вас есть острая необходимости выйти из дома в магазин, то лучше надевать маску. «Ее надо менять раз в два часа. Стараться не прикасаться руками к лицу. Долго носить перчатки, кстати, также не рекомендуется, так как снижается естественная защита кожи. Поэтому надо периодически снимать перчатки и просто чаще мыть руки», –заметил Егоров.

В зоне риска находятся люди страшего возраста, которые даже в магазин не должны ходить за продуктами. «Я сегодня пришел в магазин и увидел бабушку 80 лет. Ей никто не объяснил, что в 80 лет будет стопроцентная смерть, если заболеть этим вирусом. Бабушка не знала, что ей могут помочь приносить продукты под дверь. Социальная служба не донесла информацию до старшего поколения», – переживает заведующий отоларингологическим отделением.

И, конечно, же самоизоляция предполагает также отказ от походов в церковь. Врач призывает молиться дома, так как особенность коронавируса в том, что он очень долго живет на поверхностях – до 17 дней.

«Причащаться, целовать руки, иконы и т.д. во время пандемии? Представляете, сколько один заболевший может заразить людей в церкви? Наши священнослужителей должны понимать это. Но вместо этого я видел в интернете, как батюшка призывал ходить в церковь, не отрекаться от Бога, который защитит.

Я сам верю в Бога, но не понимаю, как священослужитель может такое говорить. Забыли про поговорку: на Бога надейся, а сам не плошай. Священослужители, наоборот, должны призвать всех уйти временно на изоляцию и молиться дома. Карантин – это самое безопасное во время эпидемии»,

– рассуждает заведующий отоларингологическим отделением.

Поэтому врач поддерживает ужесточение мер во время эпидемии. «На какое-то время мы потеряем материально, экономика просядет, но что может быть важнее человеческой жизни? К сожалению, человек слаб в своих действиях, ему кажется, что все обойдется, но не стоит надеяться на русский авось. Спасут только жесточайшие меры», – заключает собеседник.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Во время карантина россияне на данный момент могут воспользоваться 113-ю бесплатными предложениями от образовательных площадок, онлайн-сервисов и кинотеатров в рамках акции #МыВместе.