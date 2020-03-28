Правительство выделило компенсацию авиакомпаниям за перевозку россиян из-за границы

28.03.2020, 17:41, Новости дня

Правительство выделило Росавиации 1,5 млрд рублей на возмещение авиакомпаниям затрат на вывоз россиян из-за границы.

«Подписанным распоряжением Росавиации из резервного фонда правительства РФ выделены 1,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, российских граждан и граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии, въезжающих на территорию РФ в целях дальнейшего следования в государства своего гражданства», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Росавиации поручили проконтролировать использование этих денег и представить доклад до 1 февраля 2021 года.

В Росавиации сообощили, что 27 марта из-за рубежа вывезли свыше 13,4 тыс. россиян, передает РИА «Новости».

Напомним, с 27 марта РФ закрыла все международные полеты, исключение – вывозные рейсы для доставки граждан РФ домой, грузовое и почтовое авиасообщение. Также в РФ назвали сроки возвращения организованных туристов в домой.