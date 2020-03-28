Ратко Младич прооперирован

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28.03.2020, 17:39, Новости дня

Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, осужденный за военные преступления, перенес операцию. Она прошла в Гааге, родственникам о предстоящем оперативном вмешательстве не сообщили, передает РИА Новости со ссылкой на сына Младича — Дарко​​​. Родственники лишь были поставлены перед фактом о переводе Младича в  больничный блок.

Ранее сообщалось, что у Младича обнаружено доброкачественное новообразование.

Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992—1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал генерала виновным в геноциде боснийских мусульман и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

 



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