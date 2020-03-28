РПЦ допустила послабления во время поста

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28.03.2020, 17:39, Новости дня

Каждый православный христианин постится по мере возможностей и состояния сил, конечно, эпидемия – не самое лучшее время для строгих ограничений, сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По словам митрополита, нет единого мнения врачей по поводу поста в коронавируса. И если православный христианин обратится к священнику с вопросом, можно ли ослабить пост, ему разрешат.

Одновременно с этим руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков сообщил, что РПЦ придерживается всех рекомендаций властей, касающихся коронавируса. Церковь издала инструкцию, создала штаб и обратилась к телеканалам, чтобы иметь возможность транслировать богослужения.

Сучков выразил надежду, что религиозные люди адекватно отнесутся к мерам в указе мэра.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам воздержаться от посещения религиозных объектов​​​.

Тогда же власти Санкт-Петербурга запретили посещение религиозных организаций по 5 апреля.



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