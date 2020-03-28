 

Актрису Анастасию Заворотнюк пытаются уберечь от каронавируса

28.03.2020, 17:30, Разное

Семья старается защитить известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк от коронавируса. Об этом в ходе общения с пользователями в социальной сети Instagram заявила ее дочь Анна Заворотнюк.
Из-за серьезного заболевания Анастасия Заворотнюк входит в потенциальную группу риска. Обеспокоенные поклонники актрисы спросили у ее дочери, повлияет ли эпидемия коронавируса на здоровье знаменитости. Анна Заворотнюк ответила пользователям, что вся семья старается надежно защищать родственницу от инфекции.

Напомним, что в августе прошлого года стало известно о проблемах со здоровьем, которые имеются у Анастасии Заворотнюк. Родственники актрисы заявили, что определенное заболевание действительно присутствует, но точный диагноз так и не был назван. В настоящее время информация о том, как чувствует себя главная героиня сериала «Моя прекрасная няня», отсутствует.

С недавнего времени дочь Заворотнюк Анна начала активно вести свой блог в социальной сети Instagram. В своих публикациях наследница знаменитости старается не затрагивать тему здоровья звездной мамы. В недавнем посте она выразила свое отношение к введенному карантину из-за коронавируса. По словам Анны Заворотнюк, сейчас люди по всему миру переживают не самое лучшее время, но главное – надеяться на то, что ситуация скоро наладится. Она пожелала, чтобы в дом к каждому человеку с наступлением весны пришли счастье, радость и любовь.



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