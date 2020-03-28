В Москве умер пятый зараженный коронавирусом

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28.03.2020, 17:30, Новости дня

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб по заболеванию.

«В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось. Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом», – сообщили в штабе, передает РИА «Новости».

Умершая работала преподавателем в вузе, она была врачом-эпидемиологом, добавили в оперштабе.

Тем временем минздрав Оренбругской области подтвердил, что в регионе 57-летний пациент скончался в результате заражения коронавирусом.

«Он умер именно от заражения коронавирусом», – подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

В субботу сообщалось, что в Петербурге умер пациент с коронавирусом. Причину смерти предстоит установить медикам при вскрытии.

До этого стало известно, что в РФ умерло четыре человека с коронавирусом. Одна из пациенток была онкобольной, у нее не было одного легкого.



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