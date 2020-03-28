 

«Купила детям sims и буду строить теплицу»: Оксана Самойлова планирует жизнь после возвращения домой

28.03.2020, 17:30, Разное

Супруга Джигана Оксана Самойлова пояснила поклонникам в Instagram о жизни после возвращении из США. Она находит свои «плюсы в изоляции», позволяющие обустроить дом и распланировать все на «грустные времена».
Скучать многодетной маме не приходится, а старшие дочери «счастливы быть дома». Самойлова подробно пояснила фанатам о своих домашних делах. На кухне модель поставила специальный шезлонг для маленького Давида, в котором спали его сестры. Это дает возможность готовить и присматривать за сыном, которому нет еще и двух месяцев. Для ночного сна ему купили «царскую» кроватку с головами львов, так что некоторые фолловеры уже назвали его «царем Давидом». Несмотря на обилие работы, Самойлова находит время и для себя, подключив онлайн-тренировки. Частный двор позволяет детям гулять на свежем воздухе.

Заботливая мама предусмотрела смену занятий на случай, если изоляция затянется надолго, а для этого купила детям игру sims в жанре «симулятор жизни». Есть у неё и план Б, к которому собирается привлечь и малышей. Пока же строит теплицу, делает грядки, на которых будут расти овощи и клубника. Унывать не стоит, считает Оксана Самойлова, к этому она призывает и своих подписчиков.



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