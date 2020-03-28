 

Лукашенко в случае с короноварисом предпочел «умирать стоя»

28.03.2020, 17:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о коронавирусе, заявил, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Таким образом глава государства отреагировал на слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график, передает БелТА.

Лукашенко также спросили, может ли что-то остановить его от выхода на лед.

«А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю… Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед [ничего нет]. Антивирусное лекарство, самое настоящее», – сообщил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не пользуется маской и респираторами, а также не стал отказываться от рукопожатий для защиты от коронавируса.

До этого белорусский президент заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля. При этом Белоруссия призвала Россию вместе бороться с пандемией в рамках Союзного государства.



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