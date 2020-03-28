Во Владимирской области ликвидировали пожар в пяти жилых домах
28.03.2020, 17:30, Разное
На территории Владимирской области утилизировали пожар в пяти жилых домах. Инцидент произошел в Меленковском районе региона.
Как сообщали сотрудники областного МЧС, в 16:37 возгорание удалось утилизировать на общей площади 250 «квадратов», в результате пожара никто из людей не пострадал. Огонь охватил один жилой корпус и четыре дачных помещения. Ликвидировали воспламенение бригада спасателей численностью 34 сотрудника и 13 единиц специального оборудования.
В результате схожего происшествия в Екатеринбурге погибли семь человек. Там загорелась двухэтажная постройка из дерева барачного типа, пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Десять человек покинули здание еще до приезда работников МЧС.
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