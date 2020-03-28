 

Очереди на тест по коронавирусу в платных клиниках назвали возможным источником заражения

28.03.2020, 17:16, Новости дня

Очереди в платные лаборатории, где можно сдать тест на коронавирус, могут стать фактором распространения заболевания.

«Если у вас нет всего комплекса симптомов заболевания или есть часть из них, но самочувствие не ухудшается, останьтесь дома. А если ухудшается, то вызовите врача. Очереди на тестирование – фактор распространения вируса», – говорится в сообщении телеграм-канала «Стопкоронавирус.рф».

Отмечается, что всего проведено более 249 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавируса. В стране также работают 85 лабораторий Роспотребнадзора и свыше 170 лабораторий при поликлиниках, где проводят анализы, а также две частных сети в Москве и Петербурге.

«В случае показаний (прибытие из неблагополучной по коронавирусу страны, контакт с заболевшими, диагноз «пневмония») анализы у вас обязательно возьмет медработник. Сообщите о контакте по телефону горячей линии 8800-2000-112, а в случае ухудшения самочувствия – по телефонам 103 ли 112», – говорится в сообщении.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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