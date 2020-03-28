В РПЦ рассказали о соблюдении поста во время пандемии коронавируса

28.03.2020, 17:16, Новости дня

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что послабления во время поста из-за пандемии коронавируса возможны.

«Конечно, могут быть послабления в пост, всегда такой вопрос решается в индивидуальном порядке. Каждый православный христианин вообще постится настолько, насколько ему позволяют возможности, здоровье, и, конечно, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы соблюдать какой-то очень строгий пост», – сообщил служитель культа на телеканале «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, мнения врачей о соблюдении поста во время коронавируса разнятся.

«Какого-то единого рецепта для людей не существует. Но в тех случаях, когда в индивидуальном порядке православный христианин обращается к священнику с вопросом, можно ли ослабить пост, конечно, разрешение ему будет дано», – сказал священнослужитель.

Напомним, в РФ за последние сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

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