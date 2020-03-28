Врачи рассказали о способах борьбы с офисным обжорством

28.03.2020, 17:09, Разное

Врачи рассказали, как можно преодолеть офисное обжорство. Для многих соответствующие условия труда приносят определённое количество стресса, который легче всего побороть при помощи небольших перекусов.

Офисные сотрудники зачастую пьют чай с шоколадками, печеньем или употребляют фастфуд. Эту еду сложно назвать полезной, особенно в условиях продолжительного присутствия в рационе. При этом она оказывает помощь в снятии стресса и даёт возможность отвлечения от работы. Такие перекусы отрицательно сказываются на состоянии здоровья, повышая риск разного рода заболеваний и награждая избыточным весом.

Врачи сообщают, что бороться с офисным обжорством можно простой сменой привычек. Вместо попытки заесть стресс, подойдёт выход из офиса для совершения короткой прогулки на свежем воздухе. Помимо этого, хорошим решением станет проведение короткой разминки по аналогии с простым гимнастическим комплексом. Отвлечься можно благодаря наведению порядка на рабочем столе. Тем, кто не может полностью отказаться от перекусов на работе рекомендуют заменить фастфуд на свежую воду и фрукты.