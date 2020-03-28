«Это смело»: Сафронов поздравил Петросяна с рождением ребенка

28.03.2020, 17:09, Разное

Известный художник Никас Сафронов поздравил популярного юмориста Евгения Петросяна с рождением ребенка. По его словам, появление малыша в семействе можно назвать сказкой.

Никас Сафронов в эфире передачи «Ты не поверишь!» решил поздравить артиста Евгения Петросяна и его молодую жену с рождением ребенка. Согласно неподтвержденной информации, пара стала родителями во время отдыха в ОАЭ, куда намерено отправились, чтобы младенец появился на свет в специализированной больнице. Комик с супругой скрывают этот факт, а сам Евгений Ваганович называет эти данные обычными сплетнями.

Живописец Никас Сафронов поздравил пару с важным событием, назвав новоиспеченных родителей смелыми. Он напомнил о том, как Эммануил Виторган с женой Ириной «рожали не так давно», и они ничего не боятся, поэтому за них можно только порадоваться. Художник заметил, что жить необходимо сегодняшним днем, Евгения Петросяна уважают и ценят, а рождение ребенка – это сказка.

Медик Марият Мухина высказалась о ситуации с юмористом и его якобы пополнении в семье. Она не удивляется этому, указывая, что артист является активным человеком, который, видимо, продолжает вести сексуальную жизнь, несмотря на 74-летие.

Поздравил Петросяна и Иван Ургант. Произнося с юмором речь, артист заявил, что малыш был зачат будто бы в прошедшем году, когда юморист давал ряд концертов. «Сейчас он сядет на самоизоляцию, и что начнется», – пошутил телеведущий.