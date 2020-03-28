Москвичи скупили препараты от малярии, которые тестируют против коронавируса

28.03.2020, 16:55, Новости дня

В московских аптеках закончились противомалярийные препараты с действующим веществом гидроксихлорохин. В США и Франции их тестируют для лечения коронавирусной инфекции. Однако их эффективность ещё не доказана. На ситуацию обратила внимание газета “Ведомости”.

Рост спроса на препараты изданию подтвердило аналитическое агентство DSM Group, по его данным, продажи этих лекарств с 9 по 15 марта по сравнению с предыдущей неделей выросли больше чем наполовину. При этом дефицит мог быть вызван и тем, что в аптеках обычно отсутствуют большие запасы лекарств от малярии, так как заболевание не распространено в Москве, объяснил газете представитель одного из поставщиков лекарств.

Гидроксихлорохин уже 70 лет прописывают при малярии и ревматоидном артрите. Однако исследование, проведённое в Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе, показало, что препарат может снижать вирусную нагрузку коронавируса, сообщало Radio France Internationale. В прошлую субботу об эффективности препарата написал в твиттере президент США Дональд Трамп, до него – глава SpaceX Илон Маск.

Однако результаты первых медицинских исследований этой темы противоречивы, предупреждают учёные. Врачи во Франции, Германии и США рекомендуют не использовать препарат, пока его эффективность против коронавируса не будет проверена масштабными клиническими испытаниями.

Резкий рост продаж препаратов с действующим веществом на основе гидроксихлорохина – "Плаквинила" и "Иммарда" фиксируется также во Франции, США и африканских странах. Как минимум один из пациентов, принимавший лекарство от малярии при лечении коронавируса, скончался в США.