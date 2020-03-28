Кох о предложении Путина отменить санкции из-за коронавируса: Только его контрсанкции касаются жизненно важных товаров – продовольствия

28.03.2020, 16:54, Новости дня

Бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох высказал мнение, что, говоря о введении моратория на санкции из-за пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин должен был вспомнить о своих контрсанциях против стран Запада.

“Об отмене каких санкций говорил Путин вчера на саммите G20? Методом исключения нельзя не прийти к выводу, что это были так называемые контрсанкции, которые он сам же и ввел! Ведь только они касаются жизненно важных товаров, а именно – продовольствия”, – написал Кох на своей странице в Facebook 27 марта.

Он обратил внимание, что спикер Кремля Дмитрий Песков в общении с журналистами тему отмены санкций даже не поднимал.

“Заметьте: Песков сегодня никак не развивал эту тему, ибо понимает, что дед опять искрометно экспромтил и нес ху…ню”, – добавил Кох.

Об отмене каких санкций говорил Путин вчера на саммите G20?Методом исключения нельзя не прийти к выводу, что это были… Posted by Alik Kokh on Reede, 27. märts 2020

После аннексии Крыма РФ и начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года Европейский союз в несколько этапов ввел экономические санкции против России.

В ответ в августе 2014 года Россия на год запретила ввоз продуктов из Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Княжества Лихтенштейн, которые присоединились к санкционному давлению на нее.

Последний раз контрсанкции Путин продлевал летом 2019 года.

Во время видеоконференции лидеров “Большой двадцатки” 26 марта 2020 года Путин заявил, что по гуманитарным соображениям нужно отменить ограничительные меры для облегчения взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

“Это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи”, – добавил Путин.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире коронавирусной инфекцией заразилось 597 620 человек, 27 371 из них умер, 131 722 излечились.