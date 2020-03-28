В Европе после введения карантина воздух стал чище – спутниковые данные
28.03.2020, 16:54, Новости дня
В нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим, отмечено значительное снижение концентрации диоксида азота. Об этом свидетельствуют данные со спутника Copernicus Sentinel-5P, который ведет мониторинг погоды и загрязнения воздуха, сообщил 27 марта сайт Европейского космического агентства (ESA).
Воздух стал чище в связи с введением карантинных мер из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, полагают ученые из Королевского нидерландского метеорологического института.
Они сравнили спутниковые карты середины марта 2019 года и этого же периода 2020 года. Данные за 10 дней используются для усреднения метеорологической изменчивости – погода влияет на показатели диоксида азота. Вывод специалистов – снижение загрязнения и карантинные меры взаимосвязаны.
Изменение концентрации диоксида азота в воздухе Парижа за год. Фото: esa.int
Более точные данные о влиянии снижения промышленных выбросов и выхлопов транспорта на химический состав атмосферы в Европе будут обнародованы позже.
В институте отметили, что концентрация диоксида азота над Китаем, где строгий карантин действовал два месяца, также стала меньше.
Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По подсчетам телеканала CNN, из-за коронавируса на карантине находится треть населения планеты – около 2,5 млрд человек.
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