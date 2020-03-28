В Запорожье женщину вылечили от COVID-19

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28.03.2020, 16:54, Новости дня

В Запорожье из больницы выписали пациентку, которой был поставлен диагноз COVID-19. Об этом 28 марта написал в Facebook глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок.

“По состоянию на 11.00 28 марта выписана домой из областной инфекционной больницы женщина, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)”, – сообщил губернатор.

Женщина клинически здорова, два исследования методом полимеразной цепной реакции на коронавирус дали негативный результат, добавил Туринок.

Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд COVID-19!Станом на 28.03 11:00 виписано додому з…

Posted by Віталій Туринок on Laupäev, 28. märts 2020

Утром 28 марта в Запорожской области насчитывалось 10 заболевших.

По данным на 10.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 311. Умерли восемь человек. Пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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