Трепак: Мое фактическое отстранение от дела Гандзюк произошло тогда, когда в нем мы вышли на финишную прямую

28.03.2020, 16:54, Новости дня

Новый генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Виктора Трепака курирование деятельностью двух департаментов, которые осуществляют процессуальное руководство по “делам Майдана” и по делам, которые расследуются следователями Службы безопасности Украины. Об этом Трепак рассказал в комментарии изданию ZN.UA.

“Исходя из положений Закона Украины “О прокуратуре” и Уголовного процессуального кодекса Украины, считаю, что такое перераспределение полномочий является способом воздействия на меня и вмешательством в осуществление мной полномочий прокурора. То есть можно утверждать о нарушении гарантий независимости прокурора, что прямо запрещено законом… Меня фактически отстранили от всех ключевых дел, которыми я занимался до сих пор. Причем мое фактическое отстранение от дела [херсонской активистки Екатерины] Гандзюк произошло тогда, когда в нем мы вышли на финишную прямую”, – отметил Трепак.

По словам замгенпрокурора, выведение из его компетенции соответствующих подразделений лишает его возможностей должным образом организовывать расследование этих дел.

“Никоим образом не преувеличиваю свою роль и значение в расследовании этих дел, в том числе “дела Гандзюк”. Группа прокуроров по этому делу является компетентной и упорной. Как и группа прокуроров по “делам Майдана”. Но я хорошо знаю то, о чем говорю. Совсем не исключаю, что прокурорам, которые сейчас занимаются расследованием этих дел, просто не дадут работать так, как по ним нужно работать”, – сказал Трепак.

Он подчеркнул, что дело Гандзюк непростое, а команда под его руководством вплотную приблизилась к его полному раскрытию и установлению заказчиков.

“Но создается впечатление, что настоящий результат отдельных лиц не интересует”, – сказал замгенпрокурора.

“Предвижу и другое: начатая с такими сложностями реформа прокуратуры, которая впервые за все время независимости Украины внедрила ее кадровое чистки и кардинальное изменение принципов работы, будет прекращена. А это значит, что все вернется к предыдущей практике, к схемам и “решению вопросов”. К большому сожалению, есть все основания говорить о потерянных возможностях для утверждения в Украине новой по сути прокуратуры”, – добавил Трепак.

Трепак был назначен заместителем генпрокурора в октябре 2019 года.

Венедиктова стала генпрокурором 17 марта. 27 марта Трепак подал заявление об отставке после того, как его отстранили от дел о нападениях на Гандзюк и одесского активиста Сергея Стерненко. Заявление еще не подписано генпрокурором.

Дело Гандзюк, как рассказала Венедиктова, будет курировать ее новый заместитель Алексей Симоненко.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Алексея Левина (Москала) организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была “личная неприязнь” к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.