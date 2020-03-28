 

Границу можно пересечь на машинах или пешком, очередей нет – Госпогранслужба

28.03.2020, 16:54, Новости дня

На данный момент на польско-украинской границе нет очередей, заявил изданию “Бабель” пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, после заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ с 28 марта зафиксировали массовое скопление людей в пунктах пропуска – одновременно к границе прибыли около 4 тыс. граждан.

Демченко сообщил, что в 17.00 часов Украина по согласованию с Польшей “пошла на беспрецедентный шаг” и рядом с пунктом пропуска Корчева — Краковец открыла пешеходный переход. До 00.00 28 марта граждан пропускали пешком после прохождения температурного скрининга.

Всего через государственную границу Украины 27 марта пешком прошло почти 22,5 тыс. человек, половина из них – через пункты пропуска “Ягодин” и “Краковец” (по 6,5 тыс.) “Рава-Русская” (4,7 тыс.) и “Чоп (Тиса)” (2,2 тыс.).

О полном закрытии границ в связи с пандемией коронавируса президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 марта. В результате количество граждан в пунктах пропуска на западной границе Украины резко возросло. Утром 28 марта Госпогранслужба сообщала, что границу в течение 27 марта пересекли 37 тыс. граждан, большинство из них – пешком. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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