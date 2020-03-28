 

Realme выпустит все флагманы 2020 года с экранами повышенной кадровой частоты

28.03.2020, 16:53, Разное

Компания Realme намеревается выпустить все свои флагманы 2020 года с дисплеями, имеющими функцию повышенной кадровой частоты. В настоящее время актив производителя содержит только 2 устройства такого типа.
Первым из них является Realme X2 Pro, а вторым – модель X50 Pro. Помимо прочего, смартфоны оснащены экраном, работающим на частоте 90 Гц. Это особенно большой плюс к привлекательности устройства X2 Pro, которое отличается небольшой ценой.

Компания Realme в настоящее время достаточно активно набирает свою популярность. Этому помогает стратегия, которую прежде использовала марка Xiaomi. Realme предлагает относительно бюджетные устройства с высокими показателями качества для своего ценового сегмента. Предположительно, Realme намеревается использовать данный опыт для продвижения своих товаров на рынке.

По словам одного из топ-менеджеров бренда, все флагманы 2020 модельного года получат новые дисплеи, оснащенные возможностью повышать кадровую частоту. Пока остаётся неясно, идёт речь о 90 Гц, либо компания готова сделать шаг вперёд в направлении плавности изображения и оснастить девайсы дисплеями с поддержкой обновления на частоте 120 Гц. Большинство современных устройств используют экран на 60 Гц.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Медики назвали 5 вызывающих боль в спине опасных нарушений

23.03 / На фоне обвала цен на нефть снова снизился курс рубля по отношению к евро и доллару

17.03 / Без юмора не обошлось: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом

16.03 / На Украине зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

20.02 / Мнение: «Мы вас морально уничтожим»

10.02 / Врачи выяснили, что узкие джинсы вызывают целлюлит

20.03 / Рубль вновь преодолел “психологический порог”

01.07 / «О скрепах лучше не скажешь» – Гарик Харламов взорвал сеть жестким хитом о России

04.03 / Мнение: Понимает только силу

20.03 / Звезда сериала “Крепостная” обратилась к фанатам из охваченной коронавирусом Америки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска