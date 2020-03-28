Realme выпустит все флагманы 2020 года с экранами повышенной кадровой частоты

28.03.2020, 16:53, Разное

Компания Realme намеревается выпустить все свои флагманы 2020 года с дисплеями, имеющими функцию повышенной кадровой частоты. В настоящее время актив производителя содержит только 2 устройства такого типа.

Первым из них является Realme X2 Pro, а вторым – модель X50 Pro. Помимо прочего, смартфоны оснащены экраном, работающим на частоте 90 Гц. Это особенно большой плюс к привлекательности устройства X2 Pro, которое отличается небольшой ценой.

Компания Realme в настоящее время достаточно активно набирает свою популярность. Этому помогает стратегия, которую прежде использовала марка Xiaomi. Realme предлагает относительно бюджетные устройства с высокими показателями качества для своего ценового сегмента. Предположительно, Realme намеревается использовать данный опыт для продвижения своих товаров на рынке.

По словам одного из топ-менеджеров бренда, все флагманы 2020 модельного года получат новые дисплеи, оснащенные возможностью повышать кадровую частоту. Пока остаётся неясно, идёт речь о 90 Гц, либо компания готова сделать шаг вперёд в направлении плавности изображения и оснастить девайсы дисплеями с поддержкой обновления на частоте 120 Гц. Большинство современных устройств используют экран на 60 Гц.