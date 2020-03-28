Мишустин поручил с 30 марта ограничить пересечение границы РФ из-за коронавируса

28.03.2020, 16:53, Разное

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил поручение в отношении новых мер защиты от коронавирусной инфекции. Они затрагивают движение через границы государства.

В соответствии с поручением премьер-министра, начиная с 30 марта, будет ограничено передвижение посредством автомобильного, железнодорожного транспорта. Также это коснётся других типов пунктов пропуска на границах РФ. Как долго будет действовать соответствующая мера, станет известно позднее.

Документ имеет ряд исключений для россиян. Ознакомиться с полной версией можно на портале правительства РФ.