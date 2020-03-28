 

Мишустин поручил с 30 марта ограничить пересечение границы РФ из-за коронавируса

28.03.2020, 16:53, Разное

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил поручение в отношении новых мер защиты от коронавирусной инфекции. Они затрагивают движение через границы государства.
В соответствии с поручением премьер-министра, начиная с 30 марта, будет ограничено передвижение посредством автомобильного, железнодорожного транспорта. Также это коснётся других типов пунктов пропуска на границах РФ. Как долго будет действовать соответствующая мера, станет известно позднее.

Документ имеет ряд исключений для россиян. Ознакомиться с полной версией можно на портале правительства РФ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Технологии: Таджикистан опустился в рейтинге стран по качеству интернета

27.02 / Наука: Сколько у вас хромосом? История одной мутации

20.02 / Мнение: Телевизор проиграл

26.03 / Bloomberg: Повышенный из-за пандемии спрос на продукты питания ставит под угрозу мировую экономику

19.03 / В NASA рассказали о применении на Земле космических технологий

28.03 / Группа ученых развеяла один из главных мифов об аспирине

24.03 / Илон Маск подарил больницам Калифорнии 1225 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом

17.03 / Мнение: Главный по тарелочкам

26.04 / Мнение: Уход из минуса

21.03 / Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили лондонский центр скорой помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска