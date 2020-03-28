Звезды предсказывают будущее: Василиса Володина открывает его за 300 тысяч рублей

28.03.2020, 16:30, Разное

Спрос на различных предсказателей в условиях пандемии особенно велик. За 300 тысяч рублей в течение двух часов известный астролог Василиса Володина пишет своим клиентам, что пророчат им «звезды».

Ежедневно обновляемые цифры заразившихся и погибших от коронавируса во всем мире заставляют многих следовать рекомендациям медиков и выполнять требования по защите себя и своих близких. Другие же предпочитают полагаться не на себя, а на советы гадалок. По информации Телепрограммы, астролог Василиса Володина из шоу «Давай поженимся!» считается одной из самых высокооплачиваемых. Обычная встреча с предсказательницей, чей рейтинг поднят за счет ежедневных эфиров, оценивается в 210 тысяч рублей. «Срочность» предсказания повышает сумму до 300 тысяч. Личный гороскоп клиента, но от сотрудников астроцентра Володиной стоит «всего лишь» 24 тысячи рублей, пишет издание, ссылаясь на «Комсомольскую правду».

Кстати, сайт rbc.ua информирует о смерти от коронавируса 76-летней гадалки и знахарки под Суммами (Украина), чья семья оказалась также в числе инфицированных ‎SARS-CoV-2. Свыше 70 человек, которые значатся в её контактах, сейчас проходят обследование. Градоначальник, обеспокоенный тем, что заразившихся может быть значительно больше, обратился к людям через социальную сеть.