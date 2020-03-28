Игорь Крутой показал, как его семья «ушла в беспредел» на карантине в США

28.03.2020, 16:30, Разное

Семья Игоря Крутого карантин коронавируса переживает в Майами. Композитор продемонстрировал, как его 16-летняя дочь в мини-шортах «ушла в танцевальный беспредел».

Игорь Крутой показал своим поклонникам, как его родственники проводят время на карантине в США. Близкие известного композитора находятся в настоящее время в Майами, пребывая в самоизоляции. Не так давно они собрались вместе, чтобы поддержать друг друга, а музыкант на личной странице в социальной сети Instagram опубликовал видеоролик «беспредела», который происходит в его доме, расположенном в этом курортном американском городе.

Игорь Крутой напомнил поклонникам, как они интересовались его родными, якобы «стесненными карантином» в Штатах. По словам композитора, его семья в условиях дефицита общения с друзьями под руководством Ольги Крутой ушла в «вокальный и танцевальный беспредел», не забывая якобы, что глава семейства задействован в сфере шоу-бизнеса.

В СМИ, тем временем, обсуждают связанный с семейством музыканта скандал. Некоторое время назад сестра Крутого отмечала день рождения, на котором в числе приглашенных был певец Лев Лещенко, зараженный коронавирусом. Присутствовал на этом мероприятии и Игорь Николаев, ныне находящийся в больнице в Коммунарке, у него появились проблемы со здоровьем.