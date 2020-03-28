Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

28.03.2020, 16:30, Новости дня

Правительство России утвердило товары первой необходимости в связи с пандемией коронавируса.

Список утвердили во исполнение указа президента Владимира Путина, по которому «длинные выходные» не касаются организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

«Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)», – отмечается в документе.

В распоряжении уточняется, что регионы смогут дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

В списке значатся детские товары, мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры), электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование.

Также в списке есть садово-огородный инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и для пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.