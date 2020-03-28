 

Рошаль дал прогноз по спаду коронавирусной инфекции в России

28.03.2020, 16:30, Новости дня

Глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предположил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ может улучшиться через два-три месяца.

«В хорошем варианте два-три месяца – и должно уменьшаться. Я говорю по опыту других пандемий, более серьезных даже, чем этот коронавирус», – сообщил Рошаль в интервью RT.

По его мнению, приезжающие из других стран несущественно повлияли на статистику с коронавирусом.

«Почти 80% форм – легкие. Человек переболевает. Да, у него возникает иммунитет, это хорошо, у большего числа будет иммунитет к этому вирусу», – отметил эксперт.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.



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