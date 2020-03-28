Мнение: Как Китай восстанавливает свои леса

28.03.2020, 16:30, Разное

Ежегодно в России выгорают миллионы гектаров леса, год от года все больше и больше. Лето 2020 года рискует стать рекордным по площади пожарищ, поскольку зима была аномально теплой, снега выпало меньше обычного, уровень влаги в почве также ниже нормы.

Одной из основных причин лесных пожаров считается деятельность так называемых «черных лесорубов». Эти «хищники леса» безо всяких разрешений осуществляют незаконную рубку без соблюдения элементарных норм безопасности и лесовосстановления.

Главным клиентом таких “бизнесменов” является Китай, основной потребитель необработанного кругляка

Если называть вещи своими именами, то российскую тайгу сводят под корень сами же россияне в интересах китайского бизнеса. Весьма интересно посмотреть, как Поднебесная при этом относится к собственному лесу.

А с этом в Китае все прекрасно: запретив вырубку собственного леса, Пекин прилагает все усилия для его восстановления. Так, за прошлый 2019 год в лесные угодья было возвращено 803 000 гектаров. Общая площадь облесения немаленького Китая составляет уже почти 23%. Это порядка 23 миллиона квадратных километров.

Площадь опустыненных земель КНР год от года сокращается, растет площадь не только лесов, но и зеленых лугов. Площадь водно-болотных угодий, выполняющих защитную функцию, достигла 53 миллионов квадратных километров.

Это еще не все. Много сказано про экологические проблемы китайских промышленных городов. Пекин решает и эту проблему: в 194 населенных пунктах увеличено «зеленое покрытие», достигающее 41,11%.

Поднебесная заново отстроила 8 своих национальных парков, ввела один новый и 2 геопарка мирового уровня. Общее количество «зеленых туристов» в стране достигло 1,8 миллиарда человек.

За нарушение лесного законодательства китайские власти строго преследуют нарушителей, невзирая на чины и звания. Вот такой разный подход к своему «национальному достоянию» в двух соседних странах.

Источник http://narodedin.com/post/kak-kitaj-vosstanavlivaet-svoi-lesa-predpochitaja-zakupat-rossijskij-krugljak/