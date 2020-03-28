ФМБА представило схему лечения коронавируса на основе известного препарата

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28.03.2020, 16:18, Новости дня

Противомалярийный препарат мефлохин может стать основой для разрабатываемой схемы лечения коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Схему представил НПЦ "Фармзащита", учитывая китайский и французский опыт.

Предполагается, что разработанная схема позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем, цитируются в сообщении слова руководителя ФМБА РФ Вероники Скворцовой.

Мефлохин, известный также как Лариам разработан в армии США в 1970-х годах после окончания войны во Вьетнаме. Включает штаммы Plasmodium falciparum, устойчивые к хлорохину и другим традиционным препаратам.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 614 тысячи человек, зафиксировано более 28 тысяч смертельных исходов.



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