Вирусолог Михаил Щелканов рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

28.03.2020, 16:09, Разное

Вирусолог Михаил Щелканов из Дальневосточного федуниверситета сообщил, что иммунитет у людей, перенёсших коронавирус, может обеспечить защиту на период в несколько лет. Пациенты после выздоровления от COVID-19 должны исследоваться для получения более точных данных.

Михаил Щелканов добавил, что на сегодня устойчивость сопротивляемости человека инфекции изучена плохо. Имеется необходимость в продолжительных экспериментах и изысканиях. В то же время профессор уверен в невозможности создать пожизненный иммунитет от заболевания. Щелканов подчеркнул успешность процесса тестирования вакцины от коронавируса, вследствие чего ожидает её появления в РФ к лету.

Щелканов выразил надежду на то, что её не потребуется применять широко. Вирусолог подчеркивает, лучшим сценарием считает тот, в котором использование вакцины останется на уровне резервных шагов. При этом он не исключает возможную необходимость прививать людей, входящих в группы повышенного риска. В случае самого пессимистичного сценария вакцина должна будет войти в список сезонных прививок наряду с медикаментами от гриппа.