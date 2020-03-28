Huawei добавила Huawei P40 поддержку беспроводной зарядки за счет чехла

28.03.2020, 16:09, Разное

Компания Huawei оснастила смартфон P40 поддержкой беспроводной зарядки благодаря добавлению специального чехла. Информатор из Индии Мукул Шарма сообщил, что у него появилась инсайдерская информация о соответствующем технологическом новшестве.

Хотя модель P40 в начальной сборке не имеет поддержки беспроводной зарядки, компания Huawei готова расширить функционал устройства за счет периферийного модуля. Специальные чехлы для смартфона смогут не только обеспечить защиту поверхности корпуса от повреждения, но и возможность восполнения ёмкости аккумулятора без подключения провода. Инсайдер не стал указывать мощность подключаемого модуля, поэтому эффективность решения остаётся неизвестной.

Модель смартфона Huawei P40 в начальной сборке поддерживает исключительно проводную зарядку производительностью 22,5 Вт. Для Pro-модификации устройства доступен блок на 40 Вт и беспроводной модуль на 27 Вт. В конфигурации P40 Pro+ второй также имеет производительность в 40 Вт.

Член дирекции китайского бренда Ричард Ю сообщил, что выпуск смартфонов Huawei из линейки P40 начался ещё в декабре минувшего года. Производитель уже подготовил большое количество девайсов на складах, поэтому пандемия коронавируса не окажет влияния на поставки смартфонов магазинам.