 

Никита Михалков встал на защиту осужденного за сексуальные домогательства Харви Вейнштейна

28.03.2020, 16:09, Разное

Российский режиссер Никита Михалков принялся защищать своего коллегу Харви Вайнштейна, которого посадили в тюрьму на 23 года. Кинодеятеля обвиняли в сексуальных домогательствах голливудские актрисы.
Три года назад Харви Вайнштейн был уволен из студии The Weinstein Company после того, как его обвинили в приставаниях интимного характера. Зимой нынешнего года суд признал режиссера виновным в деле о сексуальном насилии, а в марте его приговорили к 23 годам лишения свободы.

Отечественный актер и режиссер Никита Михалков прокомментировал ситуацию, связанную с его коллегой. Так, российский кинодеятель не может понять действий актрис и уверен, они заводили отношения с Харви Вайнштейном не просто так, а ради собственной выгоды. Никита Михалков предположил, что восходящие звезды Голливуда пытались получить «Оскар», не чувствуя какой-либо привязанности к продюсеру.

«Там был холодный расчет», – считает режиссер, отмечая, что благодаря данной премии актрисы могли рассчитывать на новые рабочие контракты в карьере, а заводивший подобные отношения Вайнштейн получил в результате тюремное наказание в виде 23 лет тюрьмы. О виновном Михалков отзывается, как о человеке, сделавшем 70% лучших американских фильмов, но потерявшим все. «Его проще было пристрелить», – заметил он.



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