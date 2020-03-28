В Петербурге умер зараженный коронавирусом
28.03.2020, 16:08, Новости дня
В петербургской больнице имени Боткина умер пациент с коронавирусом, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», – сообщил глава города, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что в РФ умерло четыре человека с коронавирусом. Одна из пациенток была онкобольной, у нее не было одного легкого.
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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