Абхазия закрыла границу с Россией для въезда иностранцев
28.03.2020, 16:08, Новости дня
Абхазия закрыла границу для пересечения иностранных граждан и лиц без гражданства, соответствующий указ подписал и.о. президента Валерий Бганба.
«И. о. президента Абхазии Бганба подписал распоряжение о закрытии государственной границы Абхазии по реке Псоу для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства», – сообщила пресс-служба правительства Абхазии, передает ТАСС.
В пятницу в Абхазии ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.
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