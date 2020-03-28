Температура в Москве поставила новый рекорд

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28.03.2020, 16:08, Новости дня

В Москве в субботу температура достигла 16,3 градуса и побила рекорд, установленный в этот день 13 лет назад, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Абсолютный максимум был в 2007 году и составлял 15,3 градуса. Сегодня уже 16,3 градуса. Рекорд побит», – сообщил Вильфанд, передает ТАСС.

По его мнению, в течение дня температура может еще повыситься.

Ранее сообщалось, что в столице на выходные ожидается сухая и теплая погода.



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