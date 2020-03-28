Дома с детьми: Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Мила Йовович и другие звезды на карантине

28.03.2020, 16:01, Разное

Даже в самые темные времена есть место светлым и радостным моментам. Например, вынужденный карантин подарил детям счастливую возможность все время быть вместе с родителями. А звездным мамам и папам, освободившимся от гастролей и концертов, – лично наблюдать, как растут их малыши, чему новому учатся. Самые забавные моменты именитые родители стараются запечатлеть на только в памяти но и на камеру смартфона. А после охотно делятся этими короткими роликами в соцсетях.

Всплеск пандемии коронавируса Алла Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным пережидают в семейном замке в деревне грязь. А шестилетним Гарри и Лизе не было скучно, звездные родители придумывают разные творческие развлечения. Например, вчера Примадонна вместе с сыном выступила с импровизированным номером в поддержку борьбы с коронавирусом. Коротким роликом с домашнего представления Максим Галкин поделился в соцсетях

Мама мия, мама мия, мама мия, Уходи от нас подальше, пандемия! – поет Алла Борисовна под аккомпанимент Гарри, одетая совсем по-домашнему.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)27 Мар 2020 в 1:03 PDT

Антипандемический тандем “ГАРРИАЛЛА”. Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие! – гласит подпись под видео.

Музыкальные вечера теперь и в доме Кристины Орбакайте. Репетиция песенки из фильма “Маленького принца” в исполнении звездной мамы и 7-летней Клавдии Земцовой собрала около 300 тысяч лайков и несколько сотен восторженных коментариев подписчиков:

Создатель остановил нас, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза, сказали добрые слова, и спели песни вместе.

Какие милые мгновения , которые останутся у доченьки в памяти на всю жизнь!!!

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)24 Мар 2020 в 9:32 PDT

После рождения дочери Сергей Лазарев стал охотнее делиться в подписчиками моментами жизни за пределами сцены. Видео с участием 6-летнего Никиты и 2-летней Ани не могут не вызывать улыбку – настолько они трогательные и непосредственные. Например, в сегодняшнем коротком видео Никита учит сестру правильно произносить свое имя.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)28 Мар 2020 в 3:27 PDT

Милла Йовович, недавно ставшая мамой в третий раз, поделилась новыми снимками своей 8-недельной дочери Ошин – в надежде, что очаровательная улыбка малышки сможет сделать радостней чей-то день

Малышка Ошини Дэш спешат на помощь, чтобы мы все могли сегодня улыбнуться! –

написала она подборку снимков с новорожденной малышкой и ее старшей сестрой.

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)26 Мар 2020 в 5:40 PDT

А вот в семье Валентина Юдашкина для хорошего настроения есть особый повод. Сегодня исполнилось 2 года его внуку Аркаше. Праздник отмечали в кругу семьи. Как и положено – с тортом и двумя свечками, которые мальчик задул с помощью старшего брата.

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