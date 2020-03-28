 

В ФМБА представили лекарство от коронавируса

28.03.2020, 15:53, Разное

В РФ представлен препарат, предназначенный для борьбы с короновирусной инфекцией. Об этом заявили сотрудники Федерального медико-биологического агентства
Лекарство носит название «Мефлохнин». Как пишет телеграмм-канал Mash, ранее данный препарат использовался как средство профилактики малярии и ее лечения.

В описании лекарство значится, что оно имеет «повышенную гематошизонтоцидную активностью к Plasmodium falciparum и P. vivax, не эффективно в отношении P. falciparum и печеночных гистошизонтов P. vivax, а также способно воздействовать на циркулирующих шизонтов P. ovale и P. malariae».



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