В ФМБА представили лекарство от коронавируса

28.03.2020, 15:53, Разное

В РФ представлен препарат, предназначенный для борьбы с короновирусной инфекцией. Об этом заявили сотрудники Федерального медико-биологического агентства

Лекарство носит название «Мефлохнин». Как пишет телеграмм-канал Mash, ранее данный препарат использовался как средство профилактики малярии и ее лечения.

В описании лекарство значится, что оно имеет «повышенную гематошизонтоцидную активностью к Plasmodium falciparum и P. vivax, не эффективно в отношении P. falciparum и печеночных гистошизонтов P. vivax, а также способно воздействовать на циркулирующих шизонтов P. ovale и P. malariae».